بطل يورو 2000 “روجيه لومير” يصل سوسة لإنقاذ النجم الساحلي

وصل صباح اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، المدرب الفرنسي “روجيه لومير” إلى مدينة سوسة التونسية، من أجل تولي دفة القيادة الفنية لفريق النجم الساحلي، بعد الاتفاق مع الإدارة على قيادة مشروع النادي خلال الموسم المقبل 2021/2020.

وعقد روجيه لومير – بطل يورو 2000 مع منتخب فرنسا وبطل كأس أمم أفريقيا 2004 مع منتخب تونس – جلسة خاصة مع رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين، لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة قبل توقيع العقود الرسمية.

وكان رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي قد أعلن الاتفاق بشكل مبدئي مع روجيه لومير لقيادة النجم الساحلي حتى يونيو 2021، حيث سيقود الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة في الموسم الجديد من الدوري التونسي.

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وكان روجيه لومير قد قاد النجم الساحلي إلى التتويج بالبطولة العربية للأندية في النسخة الماضية 2019، كما نجح في قيادته للفوز بكأس تونس 2013.

من جهة أخرى ينتظر أن يغادر المهاجم الجزائري كريم عريبي باتجاه نادي نيم الفرنسي الذي رفع من قيمة عرضه المالي إلى 800 ألف يورو أي ما يعادل 2.6 مليون دينار تونسي.

وتصر إدارة النجم الساحلي على الحصول على مبلغ أكبر حيث حددت قيمة اللاعب بمليون يورو (ما يعادل 3.250 مليون دينار تونسي) وذلك حتى يتسنى للفريق غلق جانب من نزاعاته المتراكمة، مع بعض الأندية الخارجية، في مقدمتهم الأهلي المصري الذي يطالب بالحصول على مليون و 450 ألف دولار، غرامة الإيفواري سليمان كوليبالي.