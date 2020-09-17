ميركاتو يوفنتوس: نجم الفريق حائر بين عرضين من الدوري الإيطالي

بات من الواضح أن مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو سيقل اعتماده على الدولي الكرواتي، ماركو بياكا، بعد أن أظهر مردودًا شحيحًا منذ التحاقه بالنادي صيفية 2016.

بياكا (25 عامًا) لم يستطع إثبات نفسه بصفة فعالة مع يوفنتوس لتتم إعارته إلى شالكه وفيورنتينا وأندرلخت تواليًا، ولم يقم أي منهم بتفعيل بند الشراء في عقده.

أنهكت الإصابات مسيرة اللاعب مع السيدة العجوز ويحاول المدير الرياضي فابيو باراتيتشي إيجاد عرض مناسب لبيعه أو إعارته في الميركاتو الحالي.

يقول تقرير من “لاجازيتا ديلو سبورت” إن جنوى هو الطرف المفضل لاستقبال اللاعب، بيد أن هيلاس فيرونا دخل على خط المفاوضات في الأيام الأخيرة.

ولم يحسم اللاعب قراره بعد سواء بالأستمرار مع يوفنتوس أو بالرحيل إلى أحد الناديين، لكن الأكيد بحسب التقارير المقربة من يوفنتوس أن بيرلو لن يعتمد عليه بالموسم المقبل.