حاسوب يتوقع ترتيب الكالتشيو: يوفنتوس بطلًا وميلان ثالثًا

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أجرت يومية “لاريبوبليكا” الإيطالية حسابات خوارزمية عبر برنامج حاسوبي لمعرفة ترتيب الكالتشيو للموسم الكروي الجديد 2020-2021.
وتم إدخال عناصر القوة والضعف لدى كُل فريق مرتبين بتنقيط من مائة، وقدرات اللاعبين في كُل الفرق، إذ لم تشهد النتيجة النهائية أي مفاجآت.
فأظهر الحاسوب أن يوفنتوس سينهي المسابقة بطلًا للدوري الإيطالي للموسم العاشر تواليًا، إنتر ميلانو في المركز الثاني، وميلان ثالثًا.
بينما يستمر أتلانتا في التوهج وسيحجز المركز الرابع، نابولي بقيادة جينارو جاتوزو في المركز الخامس، ولاتسيو سيموني إنزاجي سادسًا.
كما توقع الحاسوب هبوط كُل من سبيزا وباتريك كوتروني،وبينيفنتو، بينما سينجو جنوى وسامبدوريا وأودينيزي من صراع الهبوط.
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