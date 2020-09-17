رياضة | غزل المحلة يستعد لمواجهة الرجاء على ملعب محلة حسن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يستعد لمواجهة الرجاء على ملعب محلة حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض غزل المحلة مرانه اليوم بملعب مركز شباب محلة حسن، في إطار أستعدادات زعيم الفلاحين لعودة دوري القسم الثاني ، وخاصة ان ملعب محلة حسن نجيل صناعي شبيه لملعب الرجاء المطروحي، حيث يلتقي غزل المحلة مع الرجاء بمرسى مطروح الثلاثاء القادم، بالجولة الثامنة عشر، من دوري القسم الثاني.

ويسعى غزل المحلة حسم بطاقة الصعود للعودة إلى الدوري الممتاز، وتحقيق هدف الفريق منذ بداية دوري القسم الثاني، ويتبقى للمحلة 5 مباريات هذا الموسم.

والجدير بالذكر ان غزل المحلة يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطه فقط بينه وبين ألعاب دمنهور صاحب المركز الأول برصيد 33 نقطة