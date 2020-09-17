رياضة | سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يطرد كومان.. المتخاذل يُربك حسابات الهولندي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب السابق لبرشلونة كيكي سيتين قد يُعرقل بدء مسيرة خليفة داخل الكامب نو خلال الموسم الجاري في الليجا.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن الإتحاد الإسباني لم يتمكن حتي الآن من تجهز ملف المدرب الهولندي مع برشلونة وذلك منذ ولايته خلفاً لكيكي سيتين.

Advertisements

واشأرت الصحيفة أن في حال عدم تسوية الأمور مع الاتحاد الاسباني من المنتظر أن يغيب كومان عن المباراة الإفتتاحية لبرشلونة في الليجا أمام فياريال والتي من المقرر إقامتها في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن هناك قرابة 10 أيام من الآن لمواجهة البلوغرانا أمام الغواصات وهي كفيلة جدا لإنهاء أرتباط برشلونة بسيتين وتسجيل كومان.

يذكر أن المدرب الهولندي قد خاض مباراتين وديتين رفقة العملاق الكتالوني خلال الأيام الماضية، وظهر الفريق بمستوي جيد قبل بداية فعاليات الليجا.