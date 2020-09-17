رياضة | الدخان يفوز على سبورتنج وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدخان يفوز على سبورتنج وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان، على نظيره سبورتنج، فى المباراة الودية التى اقيمت على ملعب افريكانا ببرج العرب، بهدفين مقابل هدفد وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث،فى العاشر من الشهر المقبل.

أحرز هدفي الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، بينما أحرز هدف سبورتنج اللاعب سيف الخشاب.

ويتصدر الفريقان مجموعتهما بالقسم الثالث، حيث يتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر سبورتنج المجموعة الحادية عشر برصيد 56 نقطة، ويحتاج إلى نقطة بتأكيد الصعود لدورى القسم الثاني الموسم المقبل.