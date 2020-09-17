رياضة | إطلاق أول ألعاب ومسابقات للأولمبياد الخاص المصري في الجامعات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق أول ألعاب ومسابقات للأولمبياد الخاص المصري في الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الآتحاد الرياضي المصري للجامعات عن آطلاق أول ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري للجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء الآعلان خلال مداخلة الدكتور هشام الجيوشي بفعاليات الملتقي الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري والمقام من خلال تطبيق زووم عبر الآنترنت خلال الفترة من 16 حتي 17 من سبتمبر الجاري .

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أثني الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري علي الدور الكبير الذي يقدمه الآتحاد الرياضي المصري للجامعات لجميع طلاب مصر ، معرباً عن سعادته بآطلاق أول ألعاب ومسابقات للأولمبياد الخاص المصري في الجامعات خلال الفترة القادمة تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة .

من جانبه أكد الدكتور هشام الجيوشي أن مجلس آدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شديد الحرص علي تطبيق الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص المصري في المجتمع الجامعي من خلال الرياضة ، مشيراً إلي أنه سيكون متاح لكل أبطال الأولمبياد الخاص المشاركة في كافة الأنشطة والمجالات التي يقدمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري.

من جانبه قال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن التعاون المشترك سيكون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري والاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة القادمة ، مضيفاً أن ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري سيشارك فيها كافة جامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والآهلية والمعاهد المصرية .