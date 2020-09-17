رياضة | ألكانتارا إلى ليفربول.. تمت الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألكانتارا إلى ليفربول.. تمت الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة أثلتيك البريطانية بأن ليفربول وافق على التعاقد مع تياجو ألكانتارا مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن المفاوضات بين الطرفين تسارعت منذ الإثنين الماضي، حيث حرص بايرن ميونخ على غلق الصفقة قبل بداية الدوري الألماني.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن عقد ألكانتارا مع العملاق البافاري ينتهي في صيف 2021 وكانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا ولكن ألكانتارا كان يرغب في الإنضمام إلى ليفربول فقط.