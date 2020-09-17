رياضة | محمد صلاح يبدأ استعدادته مع ليفربول لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يبدأ استعدادته مع ليفربول لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول استعدادته مع الفريق لمواجهة نظيره تشيلسي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.

يذكر أن نادي ليفربول افتتح البريميرليج بفوز صعب على حساب نظيره نادي ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.