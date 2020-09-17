شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفسخ تعاقده مع هيجواين رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان رسمي اليوم، الخميس، فسخ عقده بالتراضي مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ولفت يوفنتوس النظر إلى أن هناك تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا على السنة المالية 2019/2020، وبقاء هيجواين يكلفه ما يعادل 18.3 مليون يورو.