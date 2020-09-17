شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ردًا على اتهامات «كارتيرون»: «هرب منا وانظروا إليه كيف كان منكسرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه لا يهتم بالرد على الاتهامات التي وجهها باتريس كارتيرون للإدارة، مؤكدًا أن المدرب هرب والجميع يعرف ذلك.

وأضاف أحمد مرتضى منصور، عبر إذاعة أون سبورت: «على كارتيرون الصمت وعدم الحديث في أي شيء بعد ما فعله معنا، ورحيله بهذا الشكل المؤسف، لا نهتم بما يقول ونرد عليه ونسأله من أنت؟ أنت هارب من تدريب الزمالك والعالم بالكامل يعرف ما فعلته».

وتابع أحمد مرتضى: «الاتهامات التي وجهها لنا؟ غير مهتمين بالرد عليه وأغلقنا صفحته ولا علاقة لنا به من الآن فصاعدًا، انظروا إليه كيف كان منكسرا ويعاني من الخجل في الفيديو المسجل له أثناء اجتماعه مع مجلس الإدارة، هو نفسه كان حزينا على ما فعله».

كارتيرون فسخ عقده مع نادي الزمالك بدفع الشرط الجزائي مساء، الثلاثاء، وتم تعيينه مدربًا لنادي التعاون مساء، الأربعاء، لكنه اتهم النادي بمحاولة تعطيل سفره ومعاملته بشكل سيئ من قبل رئيس النادي مرتضى منصور، واصفًا ما حدث معه بالعار.