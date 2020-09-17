شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتعرّض لحادث.. ويصل منزله بـ«ونش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من مدينة «نتسفورد»، الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن سيارة صلاح ونوعها «بنتلي كونتيننتال جي تي»، البالغ ثمنها 160 ألف جنيه إسترليني، حدث بها ثقب في أحد الإطارات وتدخلت دورية مرورية لإنقاذه.

وأضافت الصحيفة أن روب ريدجون، أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية البريطانية، ساعد صلاح على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ قبل إعادة السيارة واللاعب إلى منزله، لكن المفاجأة في أنه لم يتعرف على «مو».

وقال ريدجون: «لقد سألته عما إذا كان قد سافر من قبل في شاحنة إنقاذ (ونش)، بالطبع لم يفعل ذلك لكني أخبرته بابتسامة أن (الشاحنة) مثل (البنتلي)، وصلاح كان مهذبًا للغاية، وقمت بإعادته للمنزل، وعندما وصلنا إلى منزله، ذهب لإحضار ابنته الصغرى ليريها السيارة خلال إنزالها».

وتابع: «لقد قلت له إنه من العار ألا يتمكن ليفربول من الاحتفال مع الجماهير هذا العام بلقب البريميرليج، لكنه أخبرني بأنهم سيفوزون باللقب مرة أخرى في العام المُقبل».

من جانبه، قال إدموند كينج، رئيس خدمة مساعدة السيارات: «من الواضح أن تجربة محمد صلاح الأسبوع الماضي لم تؤثر عليه، حيث سجّل هاتريك أمام ليدز يونايتد؛ أسفي الوحيد هو أنه لم يكن قائدي في (الفانتازي)».

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يُذكر أنّ سيارته «البنتلي» تعتبر جزءًا من أسطول صلاح المميز، والذي يتضمن أيضًا «لامبورجيني أفينتادور» بقيمة 271 ألف جنيه إسترليني، وسيارتين من طراز «مرسيدس بنز» تبلغ قيمتها مجتمعة 250 ألف جنيه إسترليني، وسيارة «أودي Q7» بقيمة 54 ألف جنيه إسترليني، وسيارة «تويوتا كامري» بتكلفة 29 ألف جنيه إسترليني؛ وفقًا لما ذكرته الصحيفة.