ليدز يخطف كونور جالاجر من أنياب كريستال بالاس وشيفليد يونايتد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ليدز الإنجليزي من خطف كونور جالاجر، لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني، فإن لاعب تشيلسي فضل الرحيل لصفوف ليدز وعدم الانتقال لصفوف كريستال بالاس وشيلفيد يونايتد وذلك بداعى أن خطة ليدز هي المناسبة لإمكانياته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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