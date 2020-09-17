فيفا يهنئ الهلال.. وكورونا يلحق بـ11 لاعبا

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ووجه إنفانتينو شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تسهم في تطوير كرة القدم السعودية، معربا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.
وفيما كشف نادي الهلال عن إصابة نجمه ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد، أوضحت الفحوصات أمس اصابة عبد الله الجدعاني ونواف الغامدي وعبد الله الحافظ، وخضع الثلاثة إلى العزل الصحي، فيما افادت الانباء بوصول عدد المصابين إلى 11 لاعب هلالي.
وأشار الهلال إلى خضزع لاعبيه للعزل الطبي، وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة .
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