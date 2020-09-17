شكرا لقرائتكم خبر فيفا يهنئ الهلال.. وكورونا يلحق بـ11 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدا بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

ووجه إنفانتينو شكره للاتحاد السعودي على ما يقدمه من جهود ملموسة تسهم في تطوير كرة القدم السعودية، معربا عن تطلعه للقاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في المستقبل القريب.

وفيما كشف نادي الهلال عن إصابة نجمه ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد، أوضحت الفحوصات أمس اصابة عبد الله الجدعاني ونواف الغامدي وعبد الله الحافظ، وخضع الثلاثة إلى العزل الصحي، فيما افادت الانباء بوصول عدد المصابين إلى 11 لاعب هلالي.

وأشار الهلال إلى خضزع لاعبيه للعزل الطبي، وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة .