شكرا لقرائتكم أزمة وثغرة واكتشاف ثنائى.. حصيلة كارتيرون من ودية الإسماعيلى أمام شبابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اعجابه بالتقسيمة الودية التى اقيمت بين الفريق الأول واسماعيلى B مساء اليوم. وفاز فريق اسماعيلى B على الفريق الأول بهدفين مقابل هدف فى التقسيمة الودية التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية تحت أنظار المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو العائد للفريق فى ولايته الثالثة. Advertisements وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب المباراة :”استمعت للغاية بأداء الفريقين ، تلك الودية مفيدة فى الحكم على قدرات معظم اللاعبين”. وبسؤاله عن أكثر اللاعبين الشباب اللذين نالو اعجابه :”محمود عبد الله وحازم مرسى ثنائى واعد للغاية ،أتوقع لهما مستقبل باهر مع الفريق الأول وفى الكرة المصرية خلال فترة قصيرة”. وأختتم حديثه :”الفريق الأول يعانى من أزمة غياب الفاعلية الهجومية بالإضافة لبطىء فى التحضير سأعمل جليا على حل تلك الأزمة والتى سيكون لها مفعول ايجابى على النتائج فى الفترة المقبلة”.

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