بيراميدز على بعد خطوات من ضم أحمد حمدى.. و30% عائد للأهلى

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جدة - عمرو شويل توصل مسئولو نادى بيراميدز، لإتفاق مع أحمد حمدى مهاجم الفريق الأول بصفوف الجونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المرتقبة، لتدعيم الفريق السماوى بداية من الموسم الجديد، ونجح بيراميدز فى التوصل لإتفاق مع اللاعب، وتم الحصول على توقيعه على رغبة انتقاله لبيراميدز فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن أحمد حمدى يتميز بموهبة عالية وظهر تألقه مع الجونة بشكل واضح، ومن المنتظر أن يتوصل بيراميدز لإتفاق مع إدارة الفريق الساحلى للإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة.
وكان الأهلى استغنى عن أحمد حمدي للجونة بعقد يتضمن شرط يمنح الأحمر الأولوية في شراء اللاعب، كما يوجد بند يمنح الأهلي الحق في الحصول علي 30% من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.
وانهي مسئولو النادي الأهلي اجراءات بيع أحمد حمدي بشكل نهائي فى انتقالات 2019، بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز في مفاوضات مكثفة لشرائه حينها، وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد اكد ان الجونة انهي صفقة شراء احمد حمدي مقابل 8 ملايين جنيه بناءاً على رغبة اللاعب.
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