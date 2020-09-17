شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى لتليفزيون الخليج 365: لدينا 5 أسماء لتدريب الفريق بينهم فيريرا وباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وعضو اللجنة المسؤولة عن اختيار المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض، عن وجود مئات المدربين المعروضين على الإدارة لاختيار أحدهم لتولى المسؤولية.
وأضاف فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أنه تم تصفية الأسماء المقترحة إلى 4 أو 5 أسماء حاليا، وسيتم اختيار الأفضل فنيا وماليا.
وحول أبرز الأسماء المعروضة الآن لتدريب الفريق، نفى عضو مجلس إدارة النادى أن يكون حسام حسن أو أحمد حسام ميدو من ضمن المرشحين، بالرغم من أنهما من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، لكن المدير الفني الجديد سيكون أجنبيا.
وقال أحمد مرتضى: "فيريرا من ضمن الأسماء المطروحة للعودة لتدريب الفريق، لكن حتى الآن لم نتواصل معه، وأيضا باتشيكو من ضمن الأسماء التي ندرس الاستعانة بها في إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "راتب المدرب الجديد سيكون فى نفس حدود الراتب القديم، ما يقرب من 100 ألف دولار شهريا، قد يزيد أو قد يقل".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى لتليفزيون الخليج 365: لدينا 5 أسماء لتدريب الفريق بينهم فيريرا وباتشيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.