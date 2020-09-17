شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يكشف ثنائى نال إعجابه فى ودية الإسماعيلي وأزمة يتطلع لحلها سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اعجابه بالتقسيمة الودية التى اقيمت بين الفريق الأول واسماعيلى B مساء اليوم، وفاز فيها الأخير بهدفين مقابل هدف فى التقسيمة الودية التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية تحت أنظار المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو العائد للفريق فى ولايته الثالثة. وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب المباراة :”استمتعت للغاية بأداء الفريقين ، تلك الودية مفيدة فى الحكم على قدرات معظم اللاعبين”. Advertisements وبسؤاله عن أكثر اللاعبين الشباب اللذين نالو اعجابه :”محمود عبد الله وحازم مرسى ثنائى واعد للغاية ،أتوقع لهما مستقبل باهر مع الفريق الأول وفى الكرة المصرية خلال فترة قصيرة”. وأختتم حديثه :”الفريق الأول يعانى من أزمة غياب الفاعلية الهجومية بالإضافة لبطىء فى التحضير سأعمل جليا على حل تلك الأزمة والتى سيكون لها مفعول ايجابى على النتائج فى الفترة المقبلة”.

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