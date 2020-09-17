شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيلى B يفوز على الفريق الأول في تقسيمة ودية تحت أنظار ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق إسماعيلى B على الفريق الأول بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، خلال التقسيمة الودية التى اقيمت مساء اليوم باستاد الإسماعيلية. سجل هدفا فريق الشباب كل من أحمد رجب ومحمد الضرف ، بينما احرز للفريق الأول حازم مرسى. بدأ الفريق الأول بتشكيل ضم ، حارس مرمى محمد مجدى عبد الفتاح، محمد مجدى الجمل ، محمد نصر ، كماتشو ، أحمد عبده الوهاب فى الدفاع ، نادر رمضان ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، بيكيتى ، حمدى زكى فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم فى الهجوم. بينما ضم تشكيل فريق إسماعيلى B محمود عبد المنصف حارس مرمى ، محمد إيهاب ، كاستيلو ، أحمد فوزى ، كريم علاء ، أحمد رجب فى الدفاع ، مصطفى فارس ، محمد الضرف ، إبراهيم حسن ، محمود عبد الله فى الوسط ، حازم مرسى فى الهجوم.

جاءت تلك التقسيمة من أجل متابعة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو لكافة العناصر الشابة تحسبا للاعتماد على جهودهم حسب حاجة الفريق. وشهدت التقسيمة مشاركة حازم مرسى المهاجم الواعد مع فريق إسماعيلى B فى الشوط الأول ، قبل أن يشارك بقميص الفريق الأول فى الشوط الثانى. طلب البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، من جهازه المعاون تسجيلات لفريق إنبى لدراسته والتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق البترولى قبل ملاقاته فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى، وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للأداء ومخططا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى.

وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية آخرى بالدورى السعودى.

ويأتى انضمام محمد سعد بناءً على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفنى للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفنى أثناء عمله.

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وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين رغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين أعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

وأضاف، "اللاعبون بدأوا استيعاب جانب من خططى، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة"، واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 فى المركز العاشر بجدول الدورى .