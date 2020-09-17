شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: الأهلي يتحرك لضم هيما بعد واقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن مسئولو النادى الأهلى كلفوا أمير توفيق، مدير التعاقدات بالحصول على توقيع محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر للمقاصة، قبل إنهاء الصفقة بشكل رسمى مع النادى الفيومى، بعد علم النادى بواقعة تواجد عمرو بسيونى مدير تعاقدات بيراميدز فى أحد تدريبات مصر للمقاصة وعرض على اللاعب التوقيع مقابل الحصول على 2 مليون جنيه كمقدم تعاقد.

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن محمد إبراهيم ينتظر إنهاء الصفقة بين الأهلى والمقاصة الذى لازال يرتبط معه بعقد ممتد حتى نهاية الموسم القادم.

كما أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، ارتبط اسمه بالخروج معارا فى حالة نجاح القلعة الحمراء فى حالة ضم 2 لاعبين أجانب، حيث سيكون النادى مضطرًا فى وقتها لتسويق 2 لاعبين أجانب بخلاف جيرالدو الذى تأكد رحيله ليرتبط اسم أجاى، بالخروج معارا وبالتحديد للرجاء المغربى فى صفقة ضم بدر بانون، مشددًا على رفض رفض أجاى فكرة الإعارة وتمسك بالرحيل النهائى وبالتحديد لأوروبا حيث يرفض اللعب فى إفريقيا حاليا، مؤكدًا لإدارة الأهلى امتلاكه عرضين جديين الأول من الدورى الروسى والثانى من الدورى التركى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.