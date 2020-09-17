الامارات | كلباء يهزم العروبة.. وتعادل خورفكان مع دبا ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهزم العروبة.. وتعادل خورفكان مع دبا ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم في ملعب اتحاد كلباء ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، واستعدادات العروبة لدوري الدرجة الاولى. وسجل هدفي اتحاد كلباء التوغولي بينيل مالابا، بينما سجل للعروبة العماني خالد يحيى ( مواليد الدولة ).

وفي مباراة اخرى تعادل خورفكان مع دبا الفجيرة بدون اهداف في المباراة التي اقيمت في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

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