الامارات | شباب الأهلي يكرر تفوقه على شاهر خودرو الإيراني في أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكرر تفوقه على شاهر خودرو الإيراني في أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي فوزاً غالياً على شاهر خودرو الإيراني بهدف دون رد أحرزه الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 83، بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى ست نقاط، بينما توقف رصيد الفريق الإيراني من دون رصيد من النقاط.

وكرر "فرسان دبي" فوزه على شاهر خودرو، بعدما كان قد فاز عليه 1-0 الاثنين الماضي، إذ سيخوض شباب الأهلي، الأحد المقبل مباراة حاسمة في مشوار المنافسة على التأهل إلى دور الـ 16، عندما يلتقي مع باختاكور الأوزبكي، إذ لن يكون أمام "فرسان دبي" سوى تحقيق الفوز، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الهلال السعودي الأربعاء المقبل.

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