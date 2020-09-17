شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادى أرسنال الإنجليزى مستقبل لاعبه الجابونى بيير إيمريك أوباميانج، بعد أن أعلن بشكل رسمى التجديد له لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2023، وجاء تجديد عقد إيميريك أوباميانج مع أرسنال عقب العديد من الشائعات التى لاحقت اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، وربطته بالرحيل عن صفوف الفريق اللندنى، وذكر موقع «أوبتا» للأرقام والإحصائيات أن إيميريك أوباميانج هو أكثر لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز تسجيلًا للأهداف خلال كافة المسابقات، وذلك منذ انضمامه إلى الجانرز قادمًا من صفوف نادى بوروسيا دورتموند، خلال شهر فبراير من عام 2018.

كما نجح أوباميانج فى تسجيل 72 هدفًا مع أرسنال فى كافة المسابقات، كأكثر من جميع لاعبى الدورى الإنجليزى الممتاز، وبمعدل مشاركات بلغ 253 مباراة، وبنسبة تسجيل وصلت إلى 28% من كافة أهداف الفريق اللندنى.

ويبدى مشجعو أرسنال الإنجليزى ثقتهم فى أوباميانج والمدرب ميكيل أرتيتا، وهو ما دفع المدرب الإسبانى إلى التمسك باللاعب الذى يعد الأهم فى خط هجوم النادى الإنجليزى.

وأعلن نادى أرسنال الإنجليزى موافقة النجم الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الجانرز، على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم إضافية، بعد المستويات الرائعة التى قدمها المهاجم صاحب الـ31 عاما منذ انضمامه للمدفعجية فى يناير من عام 2018، قادما من نادى بوروسيا دورتموند الألمانى.