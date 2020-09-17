شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي سيتين سيتخذ إجراءات قانونية ضد برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتين إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة ضد النادي الكتالوني، ومجلس إدارته بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الحالي.

وأشار كيكي سيتين في بيانه أنه يطالب نادي برشلونة بمبلغ 4 مليون يورو، كبقية قيمة عقده المتبقي مع البارسا، بعد أن أعلنت الإدارة إقالة المدير الفني بعد الخسارة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة ثقيلة بثمانية اهداف مقابل هدفين.

وأكد «سيتين» في بيانه: «بعد شهر من الصمت المُطلق من قبل مجلس الإدارة الكتالوني، لم نتلقى منهم أي إتصالات حتى يوم أمس»، مضيفا: «النادي اعلن استقالتي ولم يرسلوا لي أي رسالة».

وأوضح أنه يضطر لرفع قضية قانونياً وذلك من أجل الحفاظ على حقوقه وما تم الاتفاق عليه بينه وبين النادي أثناء إبرام التعاقد بين الطرفين.