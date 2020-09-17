شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يجتاز الأختبار المؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن اللاعب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، اجتاز الاختبار المؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية.
وأشارت الصحيفة الإيطالية أن سواريز اجتاز اختبار اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز السفر الإيطالي في حدود 25 دقيقة فقط، مشيرة أن سواريز تم اختبار مهاراته في التحدث والفهم والكتابة والاستماع، لينتهي بعدها الإختبار.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يعود اللاعب لبرشلونة، حتى يستطيع المشاركة في كأس خوان جامبر المقرر لها يوم السبت المقبل.
يذكر ان لويس سواريز كان خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، حيث أخبر المدرب اللاعب أنه خارج خططه للموسم الجديد، ليحاول سواريز بعدها الرحيل عن النادي وإيجاد العرض المناسب له.
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