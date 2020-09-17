شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يقترب من العودة للزمالك ومهلة أخيرة لفيريرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب البرتغالي باتشيكو من تولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد حصوله على إجماع معظم أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الفنية المكلفة باختيار المدرب الأجنبي الجديد.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن المفاوضات شبه انتهت مع باتشيكو بعد موافقته وترحيبه بالعودة لقيادة الأبيض والاتفاق على كل التفاصيل.

واستقر المجلس على الانتظار وعدم التعجل في الاتفاق مع باتشيكو لمنح جوسالدو فيريرا فرصة ومهلة أخيرة لحسم موقفه النهائي من العودة، حيث وضع المجلس فيريرا اختيارًا أول شريطة موافقته، ومن بعده باتشيكو، الأمر الذي يعني أنه في حال مماطلة فيريرا سيتم إعلان التعاقد مع باتشيكو.