شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: أسوان فى منطقة الخطر وهدفنا النقاط الثلاث أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق أسوان تدريباتة اليوم الخميس إستعدادا لمواجهة الزمالك غدا في الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يعقد أحمد كشرى المدير الفنى جلسة مع اللاعبين لمراجعة الخطة التي إستقر عليها بجانب تحفيز اللاعبين على الإجتهاد لتحقيق الفوز واضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق تساعده في الابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدورى.

وقال أحمد كشري: فريقي ما زال في الدائرة المهددة بالهبوط ونحتاج إلى مزيد من الجهد وهو ما طلبته من اللاعبين. لا أحد يستطيع التنبؤ بمن سيبقى ومن سيهبط لكني سعيد بأداء فريقي في الفترة الأخيرة.

وأضاف، هدفى الفوز على الزمالك واضافة النقاط الثلاث لمساعدتنا في تحسين ترتيبنا في جدول الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويبتعد أسوان بفارق 5 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز 16.