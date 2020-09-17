شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس بقوة التعاقد مع مدرب الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» من مصادر مقربة من الاسباني جاريدو المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي ان المدرب الإسباني تلقى عرضًا جادًا لتولي تدريب الزمالك لكونه على دراية تامه بالكرة المصرية من خلال تولية تدريب الاهلي فضلا عن درايته بالكرة المغربية لكونه تجربته الاخيرة كانت مع الوداد وذلك من أجل تعزيز فرص الزمالك في الفوز على الرجاء في البطولة الافريقية.

ويتولي مهمة اقناع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بضرورة التعاقد مع جاريدو هو اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي، والذي اكد لرئيس النادي ان جاريدو حقق نتائج طيبة مع الاهلي بفوزة بالكونفدرالية وعلي علم بالأندية المصرية والمغربية.