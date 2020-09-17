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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد ضمان التأهل.. الأهلي يسقط أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
خسر فريق الأهلي أمام نظيرة فريق الشرطة العراقي، بنتيجة 1 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وجاء الهدف الأول لصالح الشرطة عن طريق اللاعب سعد ناطق عند الدقيقة 14 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وشهدت مجريات الشوط الثاني ضغطًا أهلاويًا حتى تمكن اللاعب محمد المجحد من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 56 بمهارة فردية.
وعاد فريق الشرطة ليسجل الهدف الثاني في مرمى حارس الأهلي محمد العويس، في الدقيقة 64، عن طريق اللاعب مازن فياض.
وبعد هذه الخسارة تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متأهلًا رسميًا إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية، ورفع فريق الشرطة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.
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