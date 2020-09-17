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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آس: قميص بايل خارج متجر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
اقترب الويلزي غاريث بايل جناح ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقرر مسؤولو النادي الملكي تسهيل خروج الويلزي من قلعة البرنابيو بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان.
وارتبط اسم الويلزي بالانتقال لمانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، إلا أن توتنهام هوتسبير اقترب من استعادته مرة اخرى على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وذلك بحسب صحيفة آس الاسبانية.
واضافت، انه تزامناً مع اقتراب رحيله، أوقف المتجر الرسمي لريال مدريد بيع قميص بايل، في الوقت الذي بقيت فيه جميع قمصان اللاعبين الاخرين متاحة بشكل طبيعي.
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