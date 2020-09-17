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سيلتا فيغو يضم موريلو رسمياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

اعلن نادي ​سيلتا فيغو​ الاسباني عن تعاقده مع الكولومبي الدولي جيسون ​موريلو​ ليكون رابع صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.

 

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وكان موريلو قد تخطى الفحوصات الطبية الخاصة بالنادي الاسباني اليوم داخل منشآت النادي الإسباني.

ووقع قلب الدفاع على عقده الجديد مع رئيس سيلتا كارلوس مورينيو في مقر النادي، عقب خضوعه أيضا لفحص "PCR" للتأكد من عدم إصابته بكوفيد-19.

ويعود موريلو إلى سيلتا معاراً من ​سامبدوريا​، حيث سيرتدي الكولومبي الدولي القميص رقم 24.

يذكر ان موريلو كان قد لعب سابقاً في صفوف أندية وفالنسيا وغرناطة ولاس بالماس، بالاضافة الى إنتر ميلانو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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