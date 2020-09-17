سيلتا فيغو يضم موريلو رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

اعلن نادي ​سيلتا فيغو​ الاسباني عن تعاقده مع الكولومبي الدولي جيسون ​موريلو​ ليكون رابع صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.



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وكان موريلو قد تخطى الفحوصات الطبية الخاصة بالنادي الاسباني اليوم داخل منشآت النادي الإسباني.

ووقع قلب الدفاع على عقده الجديد مع رئيس سيلتا كارلوس مورينيو في مقر النادي، عقب خضوعه أيضا لفحص "PCR" للتأكد من عدم إصابته بكوفيد-19.

ويعود موريلو إلى سيلتا معاراً من ​سامبدوريا​، حيث سيرتدي الكولومبي الدولي القميص رقم 24.

يذكر ان موريلو كان قد لعب سابقاً في صفوف أندية برشلونة وفالنسيا وغرناطة ولاس بالماس، بالاضافة الى إنتر ميلانو.