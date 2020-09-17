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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيلتا فيغو يضم موريلو رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
اعلن نادي سيلتا فيغو الاسباني عن تعاقده مع الكولومبي الدولي جيسون موريلو ليكون رابع صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.
وكان موريلو قد تخطى الفحوصات الطبية الخاصة بالنادي الاسباني اليوم داخل منشآت النادي الإسباني.
ووقع قلب الدفاع على عقده الجديد مع رئيس سيلتا كارلوس مورينيو في مقر النادي، عقب خضوعه أيضا لفحص "PCR" للتأكد من عدم إصابته بكوفيد-19.
ويعود موريلو إلى سيلتا معاراً من سامبدوريا، حيث سيرتدي الكولومبي الدولي القميص رقم 24.
يذكر ان موريلو كان قد لعب سابقاً في صفوف أندية برشلونة وفالنسيا وغرناطة ولاس بالماس، بالاضافة الى إنتر ميلانو.
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