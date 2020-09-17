بن مساعد: اتمنى شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

كشف الرئيس السابق لنادي ​الهلال​ السعودي ​الأمير عبد الرحمن بن مساعد​ عن رغبته في شفاء جميع المصابين بكورونا داخل ناديه وخارجه.



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ويواجه فريق الهلال أزمة كبيرة، خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا على الأراضي القطرية حاليا، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الكروي، والتي تجاوزت الـ 10 حالات وفقا للتقارير.

ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد رسالته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، واتت كالاتي: "شفى الله جميع أحبابنا المصابين بكورونا وأحبابنا لاعبي الهلال ونسأل الله أن يحمي البقية".

واضاف: "ما هو الوضع القانوني لو زاد عدد المصابين نتيجة مخالطة من أصيبوا حتى الآن ووصل إلى عدم قدرة إكمال عدد اللاعبين في المباراة، وما ذنب الهلال أو أي فريق في نفس وضعه، وأين تكافؤ الفرص؟".