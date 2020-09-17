الأخضر السعودي الـ66 عالميا بدون لعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على المركز الـ66 في الترتيب الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، رغم أنه لم يخض أي مباراة في الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وحسب التصنيف الصادر عن فيفا أمس، احتل المنتخب السعودي المركز السادس آسيويا، خلف المنتخب الياباني المتصدر قاريا، بحلوله في المركز الثامن والعشرين عالميا، يليه المنتخب الإيراني في المركز الثلاثين، ثم المنتخب الكوري الجنوبي في المركز التاسع والثلاثين، فمنتخب أستراليا في المركز الحادي والأربعين، فالمنتخب القطري في المركز الخامس والخمسين.

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