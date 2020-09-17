الخسارة ممنوعة على التعاون أمام متصدر إيران

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ورغم تعاقد التعاون مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري السابق، سيتولى الوطني عبدالله عسيري قيادة الفريق في مواجهة اليوم، على أن تكون الأخيرة له في مسيرته مع الفريق.
ويتصدر ممثل السعودية المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط ويحتاج إلى انتصار واحد لتعود حظوظه مجددا بالتأهل إلى دور الـ16، حيث عانى الفريق أخيرا وتلقى خسائر في آخر 9 جولات بالدوري، باستثناء مباراة الفيحاء التي أبقته بين أندية المحترفين، إلا أنه عاد مجددا بخسارة أمام بريسبوليس في الجولة الماضية جعلت الفريق الإيراني يتذوق أول انتصار له في المجموعة ويصل إلى 4 نقاط، فيما يتساوى التعاون مع الدحيل بالنقاط، ويأتي الشارقة الإماراتي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
ويحتدم اللقاء بين الفريقين نتيجة رغبة كل منهما في حصد النقاط الكاملة التي ستساهم في رسم ملامح الفريق في مشواره الآسيوي، فالتعاون يبحث عن إحباط مخطط الفريق الإيراني الذي يهدف إلى اعتلاء صدارة المجموعة.
قبل المواجهة
- التعاون يعتبر أول فريق سعودي يتذوق الخسارة في دوري أبطال آسيا
- ما زال التعاون الأقوى دفاعا في مجموعته، حيث استقبل هدفا وحيدا
- تنفس مدرب الفريق الصعداء بعودة محمد السهلاوي للتشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية
- يعتمد المدرب على لاعبي الوسط فهد الرشيدي وسانتوس الذي لم يخسر أي التحام في المباراة الماضية بعدد 9 التحامات كسبها كلها بنسبة وصلت إلى 100%
- يعد نادي بريسبوليس بطل الدوري الإيراني الموسم الماضي، والمتصدر خلال الموسم الحالي
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