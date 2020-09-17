تعاون بين هيئة الفروسية ووزارة الثقافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس هيئة الفروسية ورئيس نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد مع وفد من وزارة الثقافة أمس، سبل الارتقاء باللعبة بوصفها جزءا رئيسيا من الثقافة السعودية. وناقش سبل التعاون بين النادي ووزارة الثقافة في كأس السعودية القادم بما ينعكس بشكل إيجابي على أجواء السباق والمنافسة، مشيرا إلى أن رياضة الخيل والفروسية تعد جزءا من ثقافة وموروث إنسان الجزيرة العربية بصورة عامة. وبحث جوانب العمل المشترك واستثمار نشاطات النادي ومرافقه للبرامج والمنتجات الثقافية التي تقوم بها الوزارة، مشيدا بروح التعاون والتكامل التي أبداها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في هذا الجانب.

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