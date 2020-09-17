شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ: كارتيرون ليس مورينيو.. ولن يستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى مالك نادي الميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ أن يكون وراء انتقال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من الزمالك المصري إلى التعاون السعودي، وأكد في تصريحات فضائية لقناة (النهار) المصرية، أنه غير مقتنع بالمدرب الجديد للتعاون ولم ينصح به.

وقال «لست مقتنعا بكارتيرون من الأساس، وسبق أن هاجمته عندما كان مدربا للأهلي المصري، ولا أعتقد أنه سينجح مع التعاون، وسيقوم بإقالته قريبا»، مضيفا «البعض يلصق بي الاتهامات يمينا ويسارا، والحقيقة أنني ابتعدت عن الكرة السعودية منذ رحيلي عن رئاسة هيئة الرياضة وعملي برئاسة هيئة الترفيه ولم أظهر سوى مرة وحيدة لتكريم الهلال السعودي، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا».

وواصل «هل سأحرم الزمالك من مدربه كارتيرون؟ هل هو مورينيو لكي أتدخل لأقوم بذلك؟ رددوا بعض الإشاعات أيضا حول رحيل رمضان صبحي إلى ألميريا الإسباني، ولم يحدث ذلك.. وهل كنت السبب في تمرد كهربا».

وشدد في النهاية قائلا «أغلقت صفحة الاستثمار في الكرة المصرية، وباب النادي الأهلي إلا إذا جاء من يقدر عمله، أنا منشغل بتجربتي في ألميريا الإسباني، وأتمنى الشفاء لمحمد العاصي مدير النادي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا».