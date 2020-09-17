شكرا لقرائتكم خبر القرني ثالث الراحلين.. والاتحاد يعود الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​وضعت إدارة نادي الاتحاد نهاية لمسيرة حارس مرمى الفريق الأول الكروي عساف القرني، بتسليمه خطاب مخالصة مالية ليتسنى له التعاقد مع ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل الجهازان الفني والإداري لقناعة تامة بعدم استمرار اللاعب وتجديد عقده الاحترافي بسبب انعدام الحاجة الفنية لخدماته خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث فضل البرازيلي فابيو كاريلي تصعيد لاعبين شابين يمكن الاستفادة منها إلى جانب الاعتماد الكلي على المحترف البرازيلي مارسيلو غروهي واللاعب فواز القرني في حراسة المرمى.

وبنهاية عقد اللاعب عساف القرني حاليا يكون قد أكمل اللاعب مع الاتحاد خمسة مواسم توجها بتحقيق بطولتي كأس ولي العهد في موسم 2017، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2018.

وتم التعاقد مع القرني قادما من نادي الوحدة في موسم 2015 في عهد إدارة إبراهيم البلوي، ثم تم تجديد عقده الاحترافي في موسم 2018 إبان رئاسة نواف المقيرن لمدة موسمين.

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وبرحيل القرني يكون اللاعب المحلي الثالث الذي غادر فريق الاتحاد بعد نهاية الموسم الرياضي، حيث سبقه المدافع عمار الدحيم لعدم رغبة الجهاز الفني باستمراره، تزامنا مع انتهاء عقده إلى جانب انتهاء إعارة اللاعب محمد الثاني الذي عاد مجددا لناديه الفيصلي.

​ميدانيا يعاود الفريق تدريباته مجددا مساء يوم الأحد المقبل بعد الإجازة التي منحت للاعبين بعد نهاية الموسم الرياضي المنصرم، والتي تمتد لعشرة أيام.

ومن المتوقع عودة المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش للنادي للاجتماع مع الجهازين الفني والإداري، لحسم مستقبله بعد فشل كل المحاولات لإعارته لأندية في صربيا وتركيا واليونان، كما هو الحال مع المحترف البرازيلي جوناس دي سوزا.