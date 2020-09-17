هجوم النصر يهدد بنسف أحلام سباهان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحشد النصر قوته الهجومية مهددا بنسف أحلام فريق سباهان الإيراني الذي يلتقيه مساء اليوم، على ملعب نادي السد ضمن الجولة الرابعة من إياب المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويأمل النصر صاحب صدارة المجموعة الرابعة التي تقام بنظام التجمع في الدوحة مواصلة انتصاراته، بعدما حقق فوزا ثمينا على سباهان الثلاثاء الماضي بهدفين دون مقابل، ليستثمر تعادل السد مع العين بـ3 أهداف لكل منهما وينفرد بصدارة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل السد المركز الثاني بواقع 5 نقاط، فيما يقبع سباهان الإيراني في المركز الثالث بـ3 نقاط والعين متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويدرك النصر أهمية الفوز على سباهان للوصول إلى النقطة الـ10 لضمان التأهل مباشرة نحو دور الـ16، فيما يبحث سباهان الإيراني عن تعويض خسارته ومزاحمة النصر والسد على بطاقتي التأهل.

قبل المواجهة: