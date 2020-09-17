هجوم النصر يهدد بنسف أحلام سباهان

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ويأمل النصر صاحب صدارة المجموعة الرابعة التي تقام بنظام التجمع في الدوحة مواصلة انتصاراته، بعدما حقق فوزا ثمينا على سباهان الثلاثاء الماضي بهدفين دون مقابل، ليستثمر تعادل السد مع العين بـ3 أهداف لكل منهما وينفرد بصدارة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل السد المركز الثاني بواقع 5 نقاط، فيما يقبع سباهان الإيراني في المركز الثالث بـ3 نقاط والعين متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.
ويدرك النصر أهمية الفوز على سباهان للوصول إلى النقطة الـ10 لضمان التأهل مباشرة نحو دور الـ16، فيما يبحث سباهان الإيراني عن تعويض خسارته ومزاحمة النصر والسد على بطاقتي التأهل.
قبل المواجهة:
- يدخل فيتوريا بالتشكيلة الأساسية نفسها التي كسبت سباهان في مباراة الذهاب وأبرزهم الإضافات الجديدة الصليهم وعبدالفتاح عسيري وبيتي مارتنيز.
- يعتبر النصر الأقوى دفاعا في المجموعة، حيث لم تلج مرماه سوى 3 أهداف.
- يعتبر عبدالرزاق حمدالله هداف البطولة بواقع 4 أهداف والهداف التاريخي لنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا بواقع 7 أهداف.
- سباهان الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم التعادل في المجموعة، حيث فاز في واحدة وخسر 2.
- تبقت 10 أهداف ويصل عبدالرزاق حمدالله إلى 100 هدف، حيث سجل 90 هدفا في 71 مباراة شارك فيها في جميع البطولات مع ناديه.
- يغيب عن سباهان شايان ومحمد رضا حسيني.
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