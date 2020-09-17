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شكرا لقرائتكم رحلة بحرية لمنتخب اليد فى البحر الأحمر استعدادا لمونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد برحلة بحرية في احدي الجزر بالبحر الأحمر، خلال معسكر أ ستعداداته، لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.
وحرص روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني،على الاطمئنان على رفع المعدل البدني للاعبين خلال الأيام الماضية بمعسكره في احدي منتجعات مدينة الغردقة بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.
اليد
وحرصت إدارة فندق إقامة فراعنة اليد على توفير كافة أجواء الهدوء والراحة للفريق لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإستعدادات القوية الايام الماضية، وأكد محمد عيد سليمان مدير تسويق فندق إقامة المنتخب بالغردقة انه تم توفير كافة الإمكانيات لخدمة وتسهيل سبل راحة الفريق منذ وصولهم والرحلة البحرية تنفيذا لرغبة الجهاز الفنى بالترفيه عن اللاعبين.
ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي .
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.
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