شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم مواجهة المصرى والطلائع فى الجولة 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرون للدورى ليقتسم نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة 29 ومازالوا فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 30 نقطة فى المركز الحادى عشر.

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جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الرغبة فى تحقيق الثلاث نقاط من اللاعبين وأن مالت السيطرة بعض الشئ للاعبى طلائع الجيش بفضل تحركات زولا وكريم طارق ومن امامهم ناصر منسى ، فى المقابل حاول لاعبو المصرى الإعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الليبى مفتاح طقطق والنيجيرى اوستن أموتو ومن خلفهما الثنائى عمرو موسى وفريد شوقى اللذان بذلا مجهود كبير فى منطقة وسط الملعب لإجهاض كافة الكرات الخطرة من جانب لاعبو الطلائع .

وفى الشوط الثانى أجرى المديرين الفنيين العديد من التغييرات من أجل تحقيق الثلاث نقاط إلا أن اللاعبين فشلوا فى ترجمة الفرص التى سنحت لهم أمام المرمى حتى اطلق جهاد جريشة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل السلبى ليستمر الفريقان فى منطقة الخطورة منتظرين نتائج الفرق الأخرى .