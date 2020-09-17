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ارتياح في منتخب اليد بعد نجاح معسكر الغردقة

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جدة - عمرو شويل سادت حالة من الارتياح، بين عناصر منتخب اليد، بقيادة روبرتو جارسيا، بعد نجاح معسكر الفراعنة الاستعدادي، بمدينة الغردقة، في إطار التحضيرات لبطولة العالم، التي ستقام في مصر في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١.

 

وأشاد اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، والجهاز الفني بمعسكر الفراعنة الذي أقيم في مدينة الغردقة 

 

 

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ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر الغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي. 

 

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.

 

واحتضنت الغردقة معسكر منتخب اليد فعقب انتهاء جائحة التي ضربت العالم كله وعودة النشاط الرياضي استضافت المجموعة  بالبحر الأحمر أول معسكر للمنتخب الوطني لكرة اليد، حيث حقق المعسكر نجاحا كبيرًا والذي أقيم في شهر أغسطس الماضي.

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