شكرا لقرائتكم مدرب فلامنجو البرازيلى السابق مرشح لتدريب الزمالك.. وموقف ماميتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل البرازيلي اوزفالدو دي اوليفيرا مدرب فلامنجو وسانتوس وكورنثيانز البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، والذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه، حيث تم عرض المدرب صاحب السيرة الذاتية القوية على امير مرتضى منصور المشرف على الكة بالقلعة البيضاء، لبحث إمكانية التعقد معه.

وسبق للمدرب البرازيلي اوزفالدو دي اوليفيرا تدريب العديد من الأندية داخل البرازيل وخارجها، وابرزها، نادي فلامنجو، نادي سانتوس نادي كورينثيانز، نادي بالميراس، نادي الأهلي القطري، نادي العربي القطري، نادي فلومينينسي، نادي فاسكو دا جاما، نادي كروزيرو، ونادي اوراوا الياباني.

وسبق وحقق اوزفالدو انجازات كثيرة مع عدد من الأندية التي دربها، وينتظر أن يفتح مسئولي الزمالك خط مفاوضات معه لاقناعه قول المهمة لعل ابرزها:

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كؤوس المدربين: 2018 - كأس الإمبراطور (أوراوا ريدز) 2013 - بطولة كاريوكا (بوتافوجو 2011 - كأس نابيسكو (كاشيما آنتليرز) 2010 - كأس السوبر الياباني (كاشيما آنتليرز) 2010 - كأس الإمبراطور (كاشيما أنتليرز) 2009 - كأس السوبر الياباني (كاشيما أنتليرز) 2009 - كأس جومو (الدوري الياباني أول ستارز × كيه كل النجوم) 2009 - الدوري الياباني (كاشيما آنتليرز) 2008 - الدوري الياباني (كاشيما أنتليرز) 2007 - الدوري الياباني (كاشيما آنتليرز) 2007 - كأس الإمبراطور (كاشيما أنتليرز) ) 2002 - بطولة باوليستا الفائقة (ساو باولو) 2000 - بطولة العالم للأندية (كورينثيانز) 1999 - الدوري البرازيلي (كورينثيانز) 1999 - بطولة باوليستا (كورينثيانز)

على جانب آخر، رفض الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق دينامو زغرب الكرواتي فكرة تدريب الزمالك بعد عرصه عليه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، واكد المدرب أنه مرتبط بعقد مع الفريق الكرواتي، ولا يرغب في تركه خلال الفترة الحالية.