شكرا لقرائتكم أسوان يعلن سلبية "Rapid test" لجميع لاعبيه قبل لقاء الزمالك غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتائج "Rapid test" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الأربعاء، استعداداً لمواحهة الزمالك غداً الجمعة، فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان عن القائمة النهائية للفريق التى تستعد لخوض المباراة المرتقبة، عقب المران الختامى للفريق، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة صحوتهم ونتائجهم الإيجابية بعد تحقيق انتصارين متتاليين فى المسابقة على حساب الانتاج الحربى ثم طنطا بالجولة الماضية.

ويستعيد أسوان، خدمات محمد عبد المجيد هداف الفريق، أمام نادى الزمالك، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها عبد المجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الانتاج وطنطا.

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من جانبه، أعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تمام شفاء فادى فريد مهاجم الفريق، والذى كان قد غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام طنطا بسبب الإصابة فى الركبة، وأكد رئيس الجهاز الطبى لأسوان بأن الفريق أصبح مكتمل الصفوف باستثناء الحسينى سمير الذى انتهى موسمه مع أسوان بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى عقب مباراة أسوان وسموحة فى الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3.

وتحت قيادة كشرى نجح أسوان بداية من الدور الثانى فى حصد ثلاث انتصارات على حساب المقاولون والانتاج وطنطا، والتعادل مع سموحة وطلائع الجيش، نادى مصر، وإنبي، ولم يخسر إلا أمام الأهلي بيراميدز والمقاصة فقط، ليحصد 31 نقطة وضعت أسوان فى المركز التاسع بجدول الدورى.

المعدل التهديفى لأسوان مع كشري بات هو الأعلى فى تاريخ مشاركات أبناء الجنوب بالدورى بعد التعادل مع سموحة 3/3، والفوز على الانتاج 2/0، ثم الفوز على طنطا 4/0، واستطاع الفريق التغلب على ظروف مثل الغيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف واللعب خارج ملعبهم طوال أحداث الدور الثانى بسبب كورونا.