شكرا لقرائتكم محمود كهربا عبر "انستجرام": ابتسم.. فالأفضل لم يأتي بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم كهرب، صانع ألعاب الأهلى، صورة له عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلق عليها قائلا:"استمر في الابتسام، فالأفضل لم يأت بعد"، وقد أثار كهربا الجدل بعد أن قام بتغيير رقم قميصه إلى رقم رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى بعد نهاية فترة إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى لينضم إلى نادى بيراميدز، حيث كان يرتدى كهربا القميص رقم 26 وتم تغييره الى الرقم 7 ، وهو رقم رمضان صبحى قبل الرحيل عن القلعة الحمراء .



كهربا

ورفض مسئولو اتحاد الكرة، معاقبة محمود كهربا لاعب الأهلى بعد تغيير رقم قميصه أثناء الموسم الجارى، وارتداء الرقم 7 الذى كان يرتديه لاعب الأهلى السابق رمضان صبحى، بدلا من الرقم الأصل لكهربا فى الأهلى وهو 26.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه رغم أحقية لجنة المسابقات فى تغريم اللاعب بسبب هذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية ويرفض توقيع غرامات، ووافق على تغيير الرقم طالما تم إبلاغ اتحاد الكرة قبل التغيير بجانب تغيير الرقم على "السيستم" الخاص باللاعبين والموجود لدى اتحاد الكرة.

يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لعدة دقائق في مباراة الأسماعيلي السابقة بالدورى ، والتى أنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة جاءت مُفيدة للفريق كما إستعاد بها اللاعب "فورمة" المباريات التى غاب عنها لفترة طويلة بسبب الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر في فبرير الماضي .