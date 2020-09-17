شكرا لقرائتكم دوري المحترفين لكرة اليد ينطلق 27 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن جدول مباريات دوري المحترفين للرجال والمرتبط موسم 2020-2021، والذي سينطلق 27 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما عقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هشام نصر اجتماعا أمس الأربعاء بحضور ممثلي أندية دوري المحترفين البالغ عددهم 18 ناديا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى أندية: الزمالك - طلائع الجيش - هليوبوليس - الطيران - الجزيرة - سموحة - حدائق الأهرام - أسيوط الرياضي - بترول أسيوط.

المجموعة الثانية: الأهلي - سبورتنج - الأولمبي - المعادي - أصحاب الجياد - البنك الأهلي - الزهور - بورسعيد – الشمس.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة في افتتاح مبارياته بالمجموعة الأولى، بينما جنبت القرعة الأهلي من المواجهات في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وأرسل الاتحاد إلى أندية دوري المحترفين اليوم الخميس، جدول مباريات الموسم الجديد، استعدادا لانطلاق المنافسات يوم 27 من الشهر الجاري.

من جانبه أكد سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نظام المسابقة ينص على تقسيم الأندية في دوري المحترفين إلى مجموعتين في المرحلة الأولى، كل مجموعة بها 9 أندية، وتلعب المباريات بنظام دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول أربعة أندية من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، بنظام 8 أندية تلعب دوري من دورين لتحديد بطل الدوري، على أن يصعد كل فريق بالنقاط التي جمعها من الفرق التي صعدت معه، بينما تنضم الفرق الخمسة الأخيرة من كل مجموعة معا، وتلعب أيضا دوري من دورين لتحديد الفرق الأربعة الهابطة إلى الدوري الممتاز.

جدير بالذكر، أن عمرو فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد يتولى الإشراف على لجنة المسابقات، ويضم تشكيل اللجنة: سعيد عبدالمنعم رئيسا للجنة المسابقات العليا والمصغرة، وأشرف خلاف مقرر اللجنة، والأعضاء: كريم حسن وماهر السايح ومجدى عصمت وخالد صالح وأحمد مصطفى وكريم حسين.