شكرا لقرائتكم عرض الكرواتي ماميشن والبرازيلي أوتوري على الزمالك لخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض أحد الوكلاء السيرة الذاتية لكل من المدرب الكرواتي المعروف زوران ماميشن ونظيره البرازيلي الشهير باولو اوتوري، عل مسئولى نادى الزمالك، الباحثين عن خليفة للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل بطريقة مفاجئة عن تدريب الفريق الأول، للقلعة البيضاء، مساء أمس الاول الثلاثاء ليقود نادى التعاون السعودى رسميا .

وبحسب معلومات فإن الوكيل المفوض الخاص بكلا المدربين عرض خدماتهما على الزمالك، مشددا على ترحيبهما بقيادة الفريق الأبيض.

وعلم الخليج 365 أن نفس الوكيل كان قد عرض نفس المدربين على مسئولى نادى بيراميدز.

ويمتلك المدرب الكرواتي زوران ماميش، سيرة ذاتية حافلة، حيث يعمل صاحب الـ49 عاما، كمدير فنى لفريق دينامو زغرب، وسبق له تدريب فريق العين الإماراتي وفاز معه بثنائية الدورى والكأس، وتأهل مع العين لنهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد السنة الماضية ودرب كذلك الأهلي الإماراتي والنصر السعودي والهلال السعودي.

ونفس الحال بالنسبةلالمدرب البرازيلي باولو أوتوري دي ميلو، المولود فى 25 أغسطس 1956، حيث سبق له التدريب فى قطر مع نادى الريان، وأندية أخرى متميزة مثل بنفيكا البرتغالى وفاسكو دا جاما البرازيلى.

كان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للتعاون السعودى، قد وصل الدوحة، من أجل بدء مهام عمله فى قيادة الفريق السعودى خلال الفترة المقبلة، أعلن نادى التعاون السعودي، أمس الأربعاء، عن اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على توقيع إدارة النادى عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

وقام المدرب الفرنسي أمس الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي ويلعب فريق التعاون السعودي، حاليا في قطر، مواجهاته المتبقة في بطولة دورى أبطال أسيا.

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ودخل الثنائيى البرتغالي فيريرا وجيمي باتشيكو دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون وقام بعض الوكلاء بترشيح مجموعة أخرى من المدربين، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، على أن يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

وهاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون باع سُمعتهُ من أجل الأموال وخان الزمالك واللاعبين وهو شخص كذاب، خاصة أنه قال إنه لا يمتلك عقدا أو عرضا وبعدها تعاقد مع نادي التعاون السعودي".

واتهم مرتضى منصور رئيس نادي التعاون السعودي محمد القاسم بالقيام بعملية قرصنة بعد تعاقده مع باتريس كارتيرون، متهما إياه بمحاولة تخريب نادي الزمالك، وخاطب مرتضى المسئولين السعوديين: "هل هذا يرضيكم، نادي الزمالك ليس مركز شباب".