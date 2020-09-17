تياغو ألكانتارا على بعد خطوة من الانضمام إلى ليفربول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية عن قرب انتقال الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "ذا اتلانتيك" يوم الخميس، أن ليفربول مستعد لدفع نحو 30 مليون يورو لصفقة انتقال تياغو (29 عاماً)، فيما كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصفقة تمت بالفعل. وذكرت مجلة "ذا اتلانتيك" أن المسألة تدور الآن فقط حول إنهاء الشروط التعاقدية بين ليفربول ولاعب خط الوسط الذي كان قد انتقل إلى النادي البافاري قادما من برشلونة في عام 2013. وفاز ألكانتارا بالثلاثية "الدوري، كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا" مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي.

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