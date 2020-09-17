شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجاي يتلقى عرضين من روسيا وتركيا للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النيجيري جونيور أجاي نجم هجوم النادي الأهلي عرضاً من أحد شركات التسويق لتسهيل انتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أيضاً أن هناك أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء اجاي حال وجود نيه من الأهلي بالتفريط في خدماته، وأعلن مسئولو الأهلي في وقت تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية، إلا أن اللاعب أرتبط أسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال على سبيل الإعارة للرجاء المغربي في صفقة شراء المدافع المغربي بدر بانون.

ويعد أجاي واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

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وأتخذت إدارة الأهلى قرارا بإجراء مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتى موعد مباراة الوداد المغربى المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل فى نصف نهائى بطولة أفريقيا على حساب النادى، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محلياً والاكتفاء بالرابيد تيست، وتتكلف إجراء المسحة للشخص الواحد 3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه، ما يعنى صرف الأهلى مبلغ يصل لمليون و200 ألف جنيه على المسحات فى حال إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين أسبوعيا، حتى موعد مواجهة الوداد، ويرى مسئولو الأهلى أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقة، وبالتالى لابد من عمل المسحات لتدارك أى مشكله مبكرا ولتجنب خسارة أى لاعب مهم قبل استئناف بطولة افريقيا.

وحذر رينيه فايلر لاعبى فريقه وجميع العاملين فى جهاز الكرة من عمل أى تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدورى العام بعد مواجهة مصر المقاصة،، والتى فى حال الفوز بها سيتوج الأهلى بطلاً للدورى بشكل رسمى، وأبدى فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات فى مباراة الاتحاد الماضية والممثلة فى تيشترتات الاحتفالات والحلوى بالإضافة لقدوم المستبعدين من القائمة لبرج العرب، والتى أخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل مباراة زعيم الثغر، والتى كان لها دور كبير فى عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ، مما نتج عنه تأجيل حسم البطولة .