شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرون للدورى، جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الرغبة فى تحقيق الثلاث نقاط من اللاعبين وأن مالت السيطرة بعض الشئ للاعبى طلائع الجيش بفضل تحركات زولا وكريم طارق ومن امامهم ناصر منسى ، فى المقابل حاول لاعبو المصرى الإعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الليبى مفتاح طقطق والنيجيرى اوستن أموتو ومن خلفهما الثنائى عمرو موسى وفريد شوقى اللذان بذلا مجهود كبير فى منطقة وسط الملعب لإجهاض كافة الكرات الخطرة من جانب لاعبو الطلائع .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولاتزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة خطة انتشال الفريق من مراكز القاع في المسابقة بعدما عاد للانتصارات بعد غياب كبير بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد ثم الفوز على الحدود بهدفين مقابل هدف ، في المقابل يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع عن مواصلة قطار النتائج الجيدة منذ عودة المسابقة حيث خاض 7 مباريات تعادل فى ثلاثة وفاز فى ثلاثة مثلها وخسر من الزمالك فقط ليقترب من وداع الهبوط .