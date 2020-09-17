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معلومة رياضية ..نادى البلاستيك تغير اسمه إلى شبرا الخيمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى البلاستيك أو شبرا الخيمة، كان أحد أندية القسم الثالث، ثم صعد الدرجة الثانية ومنها إلى الأولى ليلعب وسط الكبار فى الدورى الممتاز فى فترة السبعينيات والثمانينات، ولكنه عاد مرة أخرى وهبط القسم الثانى ثم الثالث ، و بعد حالات التخبط المالى والتدهور المالى للشركة المالكة لنادى البلاستيك تقرر فى شهر ديسمبر من عام 2008 تحويل النادى ملكا لمحافظة القليوبية مع فتح العضويات به تحت اسم نادى شبرا الخيمة، ليكون من حق المواطنين وليس مقتصرا على الشركة فقط ، واصبح يشارك فى المسابقات وهناك جهود كبيرة حتى يستعيد بريقه ولكن الموارد المالية تعرقل ذلك.

 

و من أشهر نجوم نادى البلاستيك شفة وحمامة وحمدى علام ومحمد عزب ومحمد الشربينى وسمير نوح وحودة عمارة ومحمد عمر.، وحققوا فى موسم فى موسم 1972 / 1973 نتائج طيبة ، وفى الموسم التالى  1973 /1974 ألغيت نتائج البطولة لقيام حرب اكتوبر المجيدة  وكان وقتها نادى البلاستيك قد حقق  نتائج رائعة  منها فوزا ثقيلا وتاريخيا على النادى المصري البوسعيدى 6 ــ 1فى الاسبوع الثانى من عمر المسابقة ايضا استطاع نجوم فريق البلاستيك ان يتفوقوا على نجوم النادى الاسماعيلى الكبار بازوكا وعلى ابوجريشة وأسامة خليل وحسن درويش وأمين دابو وغيرهم من نجوم الدراويش وفازوا بهدف نظيف فى الاسماعيلية

 

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وكان  موسم 1971 / 1972 يتألق الفريق فى البطولة المحلية ،  الذى ألغيت نتائجه  ايضا وكـأن كتب على فريق البلاستيك الغاء نتائجه المميزة والباهرة ، ووظل نادى البلاستيك يتالق بين الكبار فى عدة مواسم الى هبط الى دورى المظاليم فى موسم 1977 / 1978

 

 

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